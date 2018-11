Começam as obras do “Meu Campinho” no Jardim Nobre, em Rolândia

Tiveram início nesta semana as obras para a construção do projeto “Meu Campinho” no Jardim Nobre, na cidade em Rolândia, destinada ao bairro por meio do trabalho do deputado Cobra Repórter junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU). Já foi realizada a terraplanagem do terreno localizado na Rua Sol Nascente, esquina com Pirapó, e colocado tapumes para início da obra.

“O investimento é de R$ 257.499,17 em 1.700 metros de construção. A unidade contara com campo de grama sintética, alambrado, iluminação, academia ao ar livre, parque infantil e benfeitorias para toda a família possa aproveitar junta. É uma grande conquista para Rolândia e para o jardim Nobre”, afirmou Cobra Repórter.

O deputado lembra ainda que atendeu aos pedidos dos vereadores Alex Santana e Edileine Griggio e trabalhou junto à SEDU, então comandada pelo governador eleito Ratinho Junior para levar a obra para Rolândia. “Nosso governador é um visionário. Conheceu o projeto na Alemanha e trouxe para o Paraná para que as crianças e jovens possam ter oportunidades e para que as famílias tenham direito aos esporte e lazer”, finalizou.

Meire Bicudo/Asimp