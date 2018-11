Cida recebe novo estudo sobre malha viária do Paraná

A governadora Cida Borghetti recebeu na segunda-feira (26) o estudo ProRodar, que envolve diagnóstico e propostas de investimentos e ações na malha viária do Paraná até 2030. O trabalho foi feito pela Associação dos Engenheiros do DER (Aeder) e repassado à governadora durante encontro na sede da entidade em Curitiba.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, e o deputado federal Ricardo Barros participaram do encontro.

Cida falou sobre o trabalho da equipe e lembrou que em 2017 ela teve acesso a um estudo semelhante e pediu sua atualização. “Toda a equipe trabalhou no aperfeiçoamento desse estudo, que foi apresentado com grandes avanços. Um trabalho em prol da melhoria da infraestrutura do nosso Estado, uma contribuição para o desenvolvimento do Paraná, que já é diferenciado”, disse.

Ela ressaltou todo o trabalho feito pensando na melhoria do sistema viário do Paraná. “Fizemos audiências públicas para rever os valores do pedágio, ouvimos a sociedade civil e destravamos obras importantes”, afirmou a governadora. “Concluímos o trabalho de atualização do diagnóstico da malha viária do Paraná e estamos agora apresentando à governadora como uma missão cumprida”, disse o presidente da Aeder, Octávio Rocha.

Rocha explicou que foi feito estudo da situação atual da malha viária, incluindo gargalos físicos, estudo de tráfego, pontos negros. “O trabalho envolve tendências e propostas de ações e investimentos para solucionar problemas e aprimorar a malha estadual, projetados até o ano de 2030”, disse. Segundo ele, o trabalho abrange, ainda, um estudo financeiro para a realização de obras de recuperação de estradas e de restauração, além de melhorias feitas com recursos próprios ou por concessão, para aumentar a capacidade de fluxo de veículos.

“Recebemos uma radiografia da malha viária do Estado, mostrando como está o trabalho da nossa secretaria, além de servir para nortear as ações nessa área”, disse o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion. Ele afirmou que houve grandes avanços com as ações do governo Cida Borghetti e da atuação do DER-PR. “Conseguimos acabar com a praça de pedágio mais cara do Brasil, em Jacarezinho, e exigir transparência nos valores. Além disso, hoje a Secretaria de Infraestrutura tem 220 convênios ativos. Havia um grande número de pendências e conseguimos baixar isso em 86% ”, afirmou Lupion.

Obras destravadas

De acordo com o diretor-geral do DER, Paulo Dziedricki, nesses últimos meses foi possível dar andamento a obras que estavam paradas. “Tivemos grandes responsabilidades e contamos com o apoio de uma equipe especializada para destravar obras importantes. Autorizamos mais obras nesses sete meses do que em 10 anos”, disse o diretor.

