GP Caixa: 2ª etapa do ano acontece hoje na UEL

Tradicional evento tem se transformado numa importante porta de entrada para novos talentos do atletismo

O Projeto Londrina Atletismo realiza nesta quarta-feira (28) a segunda etapa da quarta edição do GP Caixa de Atletismo Escolar. As atividades terão início a partir das 13h30, na pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em Londrina. A expectativa é de que aproximadamente 400 alunos participem da programação.

Na primeira etapa, realizada em 31 de outubro, realizada no mesmo local, cerca de 450 alunos, representando 32 escolas de 14 municípios diferentes, enfrentaram a chuva para experimentar momentos únicos de conhecimento e competição no atletismo.

O GP Caixa foi criado com objetivo de apresentar a modalidade a jovens e crianças e já tornou-se evento tradicional no calendário esportivo de Londrina. Além de apresentar a modalidade, o GP é atualmente uma importante ferramenta de seleção de novos talentos para a equipe de competições do projeto. Dezenas de jovens que hoje integram o time de alto rendimento foram descobertos no evento.

Como Maria Eduarda Gonçalves, que faturou a medalha de ouro no lançamento do disco nos Jogos Escolares da Juventude, na semana passada, em Natal.

Os participantes serão divididos em duas categorias: sub-14 (para jovens nascidos entre 2005 e 2007 e sub-16 (para nascidos em 2003 e 2004). Estão inclusas na programação provas de corrida (60 e 75, 800 e 1000 metros), salto em distância e arremesso de peso.

“Acreditamos que os novos talentos do esporte estão dentro das escolas. E o GP Caixa tem esse objetivo, de encurtar a distância entre a escola e o atletismo. A cada edição, o evento tem crescido mais e vemos mais jovens se interessando pela modalidade, o que é gratificante para nós”, observou o técnico e gestor do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda.

A organização da 4ª edição do GP Caixa de Atletismo é do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC), Projeto Londrina Atletismo, UEL, Faculdades Inesul e Fundação de Esportes de Londrina (FEL). O evento tem patrocínio da Caixa, Governo Federal, além de apoio da Prefeitura de Londrina, Academia Arena Club, Clínica de Ortopedia Ivot, Colégio Ética, Maximus Assistencial, Ômega Diagnósticos e Núcleo Regional de Ensino de Londrina.

Rafael Souza/Asimp