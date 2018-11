Movimento dos Artistas de Rua promove oficina sobre memória no próximo sábado (01/12)

O Movimento dos Artistas de Rua de Londrina - Marl - promove no próximo sábado, dia 1 de dezembro, das 14h às 17h, a oficina Lugar de Vivências, Preservação da Memória. A atividade é voltada a educadoras e educadores da rede pública municipal e visa a sensibilização dos participantes sobre a questão da memória social, sensível, e sempre em disputa na sociedade.

A oficina será realizada na sede do movimento, o Canto do Marl, localizada na av. Duque de Caxias, 3251, área central da cidade. A oficina é organizada pelo Grupo de Trabalho em Comunicação e pela Escola Popular de Fotografia e Cinema, que integram o Marl. Eles realizam um estudo sobre a memória da antiga sede da Ules - União Londrinense do Estudantes Secundaristas - que foi ocupada poética e artisticamente pelo Marl, em junho de 2016. O estudo procura compor uma memória coletiva a partir de relatos de pessoas que tiveram contato com o prédio desde sua construção até o momento atual.

O primeiro resultado desta pesquisa foi apresentado em dezembro de 2016 na mostra Lugar de Vivências, em que foi realizada uma instalação dentro do prédio com seis projeções simultâneas de vídeos com depoimentos de pessoas que em algum momento se relacionaram com o espaço.

Atualmente, o projeto foi contemplado pelo edital de projetos estratégicos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - o Promic - e a oficina será a primeira ação do projeto sob o incentivo do município. O projeto é realizado também em parceria com a Universidade Estadual de Londrina.