Doação de material escolar

O escritório de advocacia Batistute Advogados (societário, gestão patrimonial e imobiliário) realiza mais uma campanha JB Educa, uma iniciativa do advogado Jossan Batistute que visa arrecadar materiais escolares novos ou em bom estado de conservação para doar a instituições públicas de ensino.

No ano passado foram arrecadados diversos itens como papel sulfite, lápis preto e de cor, cadernos, borrachas, estojos, entre outros, que beneficiaram a Escola Municipal América Sabino Coimbra e o Centro Municipal de Educação Infantil Abdias do Nascimento.

As sugestões para este ano são tinta guache, EVA estampado, massa de modelar, cola arte incolor ou papel color set. Quem preferir pode fazer doações em dinheiro ou então ligar para que a equipe busque as doações, que podem ser feitas até 11 de dezembro na sede do escritório, na Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 sala 502. Informações pelo telefone (43) 3323-1440.