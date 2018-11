Foz do Iguaçu vai sediar a quinta etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia

A etapa que encerra a temporada começa nesta quinta-feira (29.11) com a participação de 53 duplas

Nesta quinta-feira (29.11) Foz do Iguaçu recebe a quinta etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia que terá a participação de 53 duplas, divididas em três categorias. Na Sub-17 serão 17 times, enquanto na categoria Sub-19 mais 20 duplas disputam o título. Já na categoria Adulto serão 16 participantes. A competição encerra no sábado, no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti.

As disputas começam às 14h com o confrontos do Sub-19, seguidos do Sub-17, masculinos. Às 18h entram em quadra as duplas femininas do Sub-19 e Sub-17. Os jogos prosseguem na sexta-feira, a partir das 9h e as duplas da categoria Adulto jogam no sábado, com confrontos marcados a partir das 8h.

As duplas inscritas nesta etapa e que lideram o ranking Sub-17 são as londrinenses Lorena/Aisla, com 1.040 pontos e João Eduardo/Thiago, que somam 1.480. Londrina também lidera o ranking no Sub-19 com as duplas Larissa/Gabriela, com 1.240 e Nicolas/Fernando somando 1.280 pontos. Já na categoria Adulto os maiores pontuadores são Nadia/Larissa e André/Pedro, com 780 e 960 pontos, respectivamente.

Além de troféus, as três melhores duplas da categoria Adulto, receberão premiação em dinheiro. Nas categorias Sub-19 e Sub-17 os três primeiros colocados receberão apenas medalhas. Os campeões gerais por município, das categorias de base, serão premiados na cerimônia de premiação do Campeonato Regional, no encerramento das atividades da FPV, em dezembro.

O Circuito Paranaense de Vôlei de Praia é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol (FPV), com patrocínio da Penalty e Copel Telecom. Mais informações desta e de outras competições estão disponíveis no site www.voleiparana.com.br

Asimp/FPV