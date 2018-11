Chinês faz palestra em Londrina amanhã

O conselheiro Changlin Gao, da embaixada chinesa no Brasil, estará em Londrina na próxima quinta-feira, dia 29, para realizar a palestra “O desenvolvimento da Ciência e Tecnologia na China”. Ele vem a convite do deputado federal Alex Canziani, presidente da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional, e da deputada federal eleita Luísa Canziani.

A China vive um boom econômico e tecnológico, e oportunidades podem ser aproveitadas para serem compartilhadas no Brasil, e particularmente na região de Londrina.

A palestra, na sede do Sebrae (Av. Santos Dumont, 1335, perto do Aeroporto), tem apoio da Codel, Acil e do APL da Tecnologia da Informação e Comunicação de Londrina. Será das 14h30 às 16 horas, com entrada franca. A inscrição pode ser feita pelo (43) 3356-1414 e é aberta para empreendedores, empresários e lideranças regionais.