Cida convida Jair Bolsonaro para receber a Ordem do Pinheiro

A governadora Cida Borghetti convidou o presidente eleito Jair Bolsonaro a receber a Ordem do Pinheiro, a mais alta comenda do Estado do Paraná. O convite foi feito ontem (28), em Brasília, durante encontro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Cida desejou sucesso ao presidente eleito e pediu a ampliação de investimentos federais no Paraná. Ela disse que os paranaenses estão confiantes no próximo governo e na ampliação das parcerias da União com o Estado. “Tenho a certeza de que o Paraná será muito bem atendido e poderemos avançar muito com investimentos em todas as áreas”, disse.

“Fiquei tocado”, disse Bolsonaro ao receber o convite para participar da cerimônia marcada para o dia 19 de dezembro, data em que é comemorada a Emancipação do Paraná. A governadora e o presidente eleito são colegas de longa data, foram deputados federais juntos e pelo mesmo partido.

novo ministro

A governadora Cida Borghetti também acompanhou o anúncio do futuro ministro da Cidadania, o deputado Osmar Terra. A pasta vai reunir os atuais ministérios dos Direitos Humanos, da Cultura, dos Esportes, e do Desenvolvimento Social.

A governadora elogiou a escolha e lembrou que Terra criou o programa Criança Feliz, que busca promover o desenvolvimento integral das crianças de famílias de baixa renda.

“É um dos brasileiros mais preparados para ser ministro da área. Médico e especialista na área de primeira infância, Osmar Terra alia conhecimento técnico com habilidade política”, destacou.

A governadora Cida e futuro ministro trabalharam juntos na elaboração do Marco Legal da Primeira Infância, uma das legislações mais avançadas do mundo na atenção às crianças de zero a seis anos. Entre 2013 e 2014, Cida presidiu a Comissão Mista da Câmara que tratou do tema enquanto o deputado federal Osmar Terra foi o relator da matéria.

Senado

Cida também esteve no Senado Federal onde se encontrou com o senador Álvaro Dias. A conversa entre os dois girou sobre questões de interesse do Paraná junto ao governo federal.

AEN