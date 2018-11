Compra Londrina divulga pregão de R$ 1,3 milhão em itens de limpeza

Licitação de 44 lotes de materiais acontece no dia 5 de dezembro; edital completo está disponível em http://bit.ly/limpezaehigienePML

A Prefeitura de Londrina abriu a compra, por licitação, de até R$ 1.321.025,63 em materiais de higiene e limpeza para diversos serviços públicos municipais da cidade. Todos os documentos sobre essa compra, inclusive o edital com os anexos - onde estão as descrições, quantidades e valores máximos para cada item - podem ser consultados no link http://bit.ly/limpezaehigienePML ou no menu “Licitações” do site da Prefeitura de Londrina.

O pregão 248/2018 é divulgado pelo Programa Compra Londrina, executado por meio de parceria com a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), SEBRAE e Observatório de Gestão Pública de Londrina (OGPL). O objetivo é incentivar empresas locais, especialmente micro e pequenas, a disputarem licitações nos órgãos públicos da cidade. A sessão de credenciamento e lances está marcada para 5 de dezembro, 9h, na Sala de Licitações da Prefeitura.

Os materiais de limpeza e higiene serão usados em 19 secretarias – incluindo Corpo de Bombeiros – e distribuídos ao longo de 2019 para locais como escolas municipais, unidades básicas de saúde e também para o prédio administrativo da Prefeitura de Londrina, no Centro Cívico.

São 44 lotes de produtos, sendo quatro deles exclusivos para disputa por micro e pequenas empresas. Elas podem ofertar propostas para quantos lotes preferirem. Os materiais incluem água sanitária (66,3 mil frascos), baldes de plástico (1,5 mil), cestos de lixo para resíduos comuns e recicláveis, sacos, detergente líquido (47,9 mil frascos), dispensers para toalhas de papel e sabonete líquido, rolos de papel higiênico, fardos de papel toalha de mão, sabão em pó e diversos itens de higiene e limpeza, essenciais para o atendimento à população e operação dos serviços públicos da Prefeitura de Londrina.

Marcelo Frazão/NCPML