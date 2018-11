Uma série de palestras marcam as comemorações pela data na próxima terça-feira, 4 de dezembro de 2018, das 13h às 17h30min, no Salão de Atos do Parque Barigui

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) apoia a realização do evento comemorativo ao Dia Internacional Contra a Corrupção, que será realizado na próxima terça-feira, 4 de dezembro de 2018, das 13h às 17h30min, no Salão de Atos do Parque Barigui.

O evento é promovido pela Controladoria Regional da União no Estado do Paraná, em parceria com a Receita Federal do Brasil, o Observatório Social do Brasil e o Município de Curitiba (Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP e Controle Interno) e tem o apoio dos órgãos integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública, em especial do MPF/PR e do Ministério Público do Estado do Paraná.

O Dia Internacional Contra a Corrupção, comemorado em 9 de dezembro, é alusivo à data em que o Brasil e mais 101 países assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2003, com o objetivo de fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção.

A programação reserva palestras de autoridades na matéria, entre as quais do procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, que integrou a força-tarefa Lava Jato em Curitiba; do superintendente da CGU no Estado do Paraná, José Wiliam Gomes da Silva; da diretora executiva do Observatório Social do Brasil, Roni Enara; e do procurador de Justiça do MPE-PR Fábio André Guaragni.

As inscrições também podem ser realizadas no seguinte endereço eletrônico: https://goo.gl/forms/KRQ8LYr7L1vgddmb2