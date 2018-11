Campeonato de taekwondo movimenta Londrina no domingo (2)

Competição visa reunir 200 atletas profissionais e amadores de oito cidades do Paraná; entrada é franca

Competidores do norte paranaense disputam no próximo domingo (2) o Open Norte Paranaense de Taekwondo, campeonato que pretende reunir aproximadamente 200 atletas do esporte. Organizado pelo Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (IPEC), o torneio conta com apoio da Prefeitura de Londrina por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Com entrada franca, as lutas têm início às 9 e seguem até as 17h, quando está previsto o encerramento. O evento acontece no Royal Plaza Shopping, localizado na rua Mato Grosso, 310.

A competição vai reunir homens e mulheres, lutadores amadores e profissionais de 8 cidades do Estado. O grupo será dividido em categorias por faixas etárias, que começam na “fraldinha”, direcionada a crianças com 4 anos ou mais, passa pela “mirim”, “infantil cadete”, “juvenil”, “sub 21”, “adulto”, indo até a “master”, direcionada a atletas com idades acima de 30 anos. Os lutadores melhores colocados no torneio, obterão pontuação no ranking da Federação Paranaense de Taekwondo, o que possibilita a concorrência por bolsas de incentivo e outros benefícios.

Esta é a primeira vez que o torneio acontece. Segundo o presidente do Ipec, Vagner Lopes, o campeonato foi organizado com o intuito de aumentar o número de competições de taekwondo em Londrina. “Como nesse ano tivemos poucos torneios do esporte na cidade e na região, decidimos organizar o Open Norte para sanar essa deficiência. Temos muitos atletas que não têm a possibilidade de viajar para participar de campeonatos fora daqui, fizemos o campeonato pensando nesse público”, expôs.

Para o assessor de Esportes da FEL, Sandro Henrique dos Santos, é importante que o Município desenvolva o cenário de competições de taekwondo. “A FEL apoia todas as competições que promovam e desenvolvam o cenário esportivo em Londrina. É muito importante a realização de torneios como esse a nível municipal, porque é a porta de entrada para a carreira esportiva. As lutas têm entrada gratuita, portanto convidamos toda a comunidade londrinense a prestigiar’, disse.

O cronograma com as lutas, horários e competidores, pode ser consultado no site da Federação, disponível no endereço www.paranatkd.com.br/.