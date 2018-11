Estudantes da Escola Melvin Jones realizam feira aberta ao público

A mostra é resultado do JEPP, projeto que estimula o pensamento empreendedor dos alunos

A Escola Municipal Melvin Jones realiza neste sábado (1), das 9h às 12h, a feira do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). A atividade tem como objetivo apresentar, aos pais e à comunidade, os trabalhos que vêm sendo realizados com os alunos do P5 até o 5º ano, por meio das oficinas do JEPP. A feira será na sede da unidade escolar que fica na Rua Afonso Pena, 91, no Jardim Hedy.

Com o auxílio de 18 professores, as 130 crianças puderam aprender, de forma gradativa, conceitos do que é ser empreendedor, passando pelas fases da criação do nome da empresa, do logotipo, das cores usadas, dos valores corretos a serem cobrados pelos produtos produzidos e do que fazer com o dinheiro após as vendas. Além disso, puderam aprender sobre o próprio desenvolvimento pessoal, espírito de coletividade e democracia. Este projeto vem sendo desenvolvido desde o início do ano letivo e envolve diversas disciplinas, como matemática, ciência, geografia e língua portuguesa.

Neste ano, os alunos do P5 realizaram ações chamadas de “Feito à Mão” e desenvolveram enfeites de natal, prendedores de embalagens e potes decorados. As crianças do primeiro ano trabalharam com o “Cheirinho do Amor” e vão expor produtos aromatizantes, como sachês perfumados, creme para as mãos, álcool em gel perfumado, aromatizante de ambiente e sabonete líquido.

Já os alunos do segundo ano participaram da ação “Tempero Maneiro”. Eles plantaram individualmente cheiro verde e criaram produtos utilizando o que cultivaram, como bolacha de erva doce, molho de pimenta e geleia de pimenta. As crianças do terceiro ano desenvolveram o projeto “Brinquedolândia”. Utilizando materiais reciclados, elas produziram os brinquedos: slime; fofinho - bexiga cheia de farinha para modelagem; pega vareta – palitos de churrasco pintados; vai e vem, cai não cai e tiro ao alvo – de garrafa pet; cinco Marias – de saquinhos costurados e pé na lata.

Os estudantes do quarto ano elaboraram o “Bazar de Multicoisas e Multisons”. Com o intuito de trabalharem com locações, as crianças criaram uma baladinha em que outras crianças poderão comprar os ingressos para participar da balada. Além disso, elas organizaram o bazar de roupa usada e outros utensílios. E o quinto ano ficou com o “Mundo dos Sabores”, ou seja, os alunos organizaram a praça de alimentação, onde vão ser vendidos produtos como sanduíche natural, pão de queijo e docinhos.

A diretora da escola, Aida Cristina Campana, explicou a relevância do JEPP na vida dos alunos. “As crianças desenvolvem conceitos importantes para as suas vidas, o que, às vezes, não é possível aos pais ensinarem na correria do dia a dia. É fundamental para os estudantes saberem se colocar no lugar de quem compra e de quem vende. Com este projeto, é possível ensinar o conteúdo de forma divertida e agradável. Eles também aprenderam que nem tudo que é caro é bacana, e com pouco dinheiro é possível criar coisas bem legais”, contou.

O Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos é uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a feira é aberta a toda comunidade.

N.Com