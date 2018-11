Ibiporã: Secretaria do Trabalho realiza inauguração da ‘Feira Gastronômica’ na Praça Pio XII

Feira semanal com comidas diferenciadas começará nesta quinta-feira (29), às 18 horas. Evento solene de inauguração será às 19h30

A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, convida toda a população ibiporaense para a inauguração da “Feira Gastronômica”, que ocorrerá nesta quinta-feira (29), a partir das 18 horas, na Praça Pio XII (Praça Central). A solenidade de abertura está marcada para as 19h30.

Na feira serão comercializados produtos alimentícios produzidos por alunos dos cursos gastronômicos oferecidos pela Secretaria do Trabalho no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), que vão desde comidas típicas brasileiras a comidas estrangeiras, como, por exemplo, japonesa e chinesa.

Após os cursos com orientação de professores formados na área de gastronomia, os alunos foram instruídos sobre quais seriam os melhores produtos a serem comercializados durante a feira, garantindo a exposição de alimentos atrativos e de qualidade.

De acordo com a secretária Municipal do Trabalho, Maria Romana, a criação desta feira está sendo uma grande oportunidade dos munícipes terem uma opção a mais e diferenciada de se alimentar na cidade. “Temos ótimas opções no comércio de Ibiporã, mas a Feira trará uma diversificação de sabores e produtos, cada barraca com um produto diferente, uma ótima opção pra quem quer sair com a família e saborear algo produzido por nossos alunos, com supervisão de profissionais da área”, salientou a secretária.

A Feira Gastronômica acontecerá semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 18 horas, na Praça Pio XII.

NC/PMI