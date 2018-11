Bíblia Sagrada - Liturgia do dia ´30/11/2018

Primeira Leitura (Rm 10,9-18)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.

Irmãos, 9se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e, no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. 11Pois a Escritura diz: “Todo aquele que nele crer não ficará confundido”. 12Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego; todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. 13De fato, todo aquele que invocar o Nome do Senhor será salvo. 14Mas como invocá-lo, sem antes crer nele? E como crer, sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir, sem alguém que pregue? 15E como pregar, sem ser enviado para isso?

Assim é que está escrito: “Quão belos são os pés dos que anunciam o bem”. 16Mas nem todos obedeceram à Boa Nova. Pois Isaías diz: “Senhor, quem acreditou em nossa pregação?” 17Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. 18Então, eu pergunto: Será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois “a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18)

— Seu som ressoa e se espalha em toda terra.

— Seu som ressoa e se espalha em toda terra.

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz.

Evangelho (Mt 4,18-22)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 18quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. 19Jesus disse a eles: “Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens”. 20Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. 21Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. 22Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

É preciso caminhar na direção de Jesus

Hoje, queremos pedir a intercessão do apóstolo Santo André, para que nos dê a firmeza e a direção do seguimento

“Jesus disse a eles: “Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e O seguiram” (Mateus 4,19-20).

Hoje, temos a graça de celebrar Santo André, irmão de Simão Pedro, aquele que o levou para conhecer Jesus.

A primeira coisa que celebramos é o chamado. É Jesus quem chama; é Ele quem escolhe e vem ao encontro de cada um dos Seus discípulos e diz: “Vinde após mim. Deixai vossas redes e eu farei de vós pescadores de homens”. É preciso segui-Lo, seguir Seu caminhar e ir em direção dos seus passos.

Um dia, Jesus chamou-me e eu decidi segui-Lo. Sigo Jesus com minhas fraquezas, com minhas fragilidades. Eu não quero, jamais, deixar de segui-Lo, não posso perder a perspectiva do seguimento. Um dia, Jesus, também, te chamou, Ele disse a você: “Siga-Me no que você realiza no seu trabalho”.

Às vezes, somos tentados a nos perder pelo caminho; às vezes nos embaraçamos nas redes do trabalho e nos perdemos na caminhada. Eu só posso dizer: “Jesus, encontra-me quando eu estiver perdido. Jesus, direciona-me quando eu perder a direção da vida; mas não posso deixar de segui-Lo. Quero Te seguir até o fim, quero Te seguir até a morte”.

Siga Jesus com todo o seu coração e com toda a sua vida.

André e o irmão dele, Simão Pedro, deixaram tudo para seguir Jesus, tiveram fraquezas e fragilidades. As de Pedro conhecemos tanto, pois Ele negou Jesus. Mas, tanto André quanto Pedro, seguiram Jesus até a morte deles, derramando o sangue deles por causa de Jesus.

Quem segue Jesus até a morte, segue Jesus até a eternidade e, assim, estar para sempre diante da Sua presença. Hoje, queremos pedir a intercessão do apóstolo Santo André, para que nos dê a firmeza e a direção do seguimento. Podemos cair em tantas confusões ao longo do caminho; ao longo da estrada; e nos desviarmos de Jesus, porque aparecem outros convites, outras tentações e provocações que nos desviam da rota de salvação e do seguimento a Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Que o Senhor nos encaminhe sempre, para sempre seguirmos os Seus passos.

“Senhor, eu quero ser seu discípulo, que eu permaneça sempre no Seu caminho.”

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook