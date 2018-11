Curso Gratuito de Assistente Terapêutica

A Clínica Santé (R. La Paz, 280) realiza no próximo dia 6 de dezembro, uma quinta-feira, a partir das 19h até às 22h, um curso gratuito para formação de assistentes terapêuticas (ATs), a fim de possibilitar que essas profissionais trabalhem no acompanhamento de crianças com autismo baseadas do Modelo Denver, estimulação precoce para crianças com autismo. À frente do curso a fonoaudióloga, especialista em psicopedagogia, Eliane Guerra, e a terapeuta ocupacional (TO) Thaís Garcia, ambas as primeiras profissionais a aplicarem o Modelo Denver em Londrina e região. O curso vai falar sobre o papel de uma assistente terapêutica, quais as possibilidades de trabalho, quais os critérios que habilita uma profissional dessa área, entre outros aspectos. As inscrições gratuitas podem ser feitas por telefone (3361-0840), das 8h às 12h e das 14h às 18h, pelo Whats App (9.8447-4696) ou por e-mail santefonopsi@gmail.com com nome completo, profissão e telefone. As vagas são limitadas à capacidade do local.

Fábio Luporini/Asimp