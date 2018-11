Padre Manuel Joaquim lança livro no Catuaí Shopping

“Um Rosto e Uma Pena” é uma antologia de artigos escritos pelo sacerdote desde 2005

Nesta sexta-feira (30/11), às 19h30, o padre Manuel Joaquim lança o seu novo livro “Um Rosto e Uma Pena” na Livrarias Curitiba do Catuaí Shopping Londrina. A obra reúne artigos escritos pelo padre desde 2005 e que expressam o seu posicionamento político e religioso sobre diversos temas.

Segundo o autor, a antologia se propõe a fazer um resgate histórico de fatos marcantes da cidade de Londrina e também de temas mundiais. O padre Manuel Joaquim R. dos Santos é português e está radicado há mais de 30 anos no Brasil. No ano passado lançou o título “Um Caminho para Mim Mesmo”, sobre a experiência que viveu no famoso percurso de Santiago de Compostela.

O padre Manuel Joaquim é um sacerdote da Arquidiocese de Londrina. Ele atua na Paróquia Santana, zona sul da cidade.