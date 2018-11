Prefeitura instala novos espaços para a prática de esportes em Londrina

Ao todo, serão implantadas oito unidades do projeto Arena Multiuso; estruturas incluem campo sintético, quadra de basquete e pista de skate



Para oferecer mais opções gratuitas de lazer e atividades físicas à população, a Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), está promovendo a criação de novos espaços esportivos pelo projeto Arenas Multiuso. A iniciativa é do Governo do Paraná e o convênio firmado com o Município para realizar as ações permitirá que diferentes regiões da cidade sejam contempladas com equipamentos públicos destinados à prática de esportes.



Serão instaladas oito unidades em Londrina, das quais quatro consistem em um campo de grama sintética com medida de 42 por 22 metros. As outras quatro serão complexos integrados mais completos contendo um campo, uma miniquadra de basquete e uma pista de skate, totalizando espaço de 70 por 22 metros. As arenas contam com grama sintética, iluminação, arquibancada, estruturas de alambrados e contêineres que servem como base de apoio da estrutura e podem ser utilizados para depósitos de materiais esportivos. Os campos podem receber modalidades como futebol, vôlei, badminton e tênis.



Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 2,4 milhões, com recursos da Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná (SEET). Os serviços são executados por uma empresa contratada pelo governo estadual. Como contrapartida, a Prefeitura de Londrina faz a cessão dos terrenos e realiza a preparação do solo com base cimentada e manta asfáltica para receber os equipamentos. A FEL ficou responsável por direcionar as ações e fazer o mapeamento das localidades. Após as construções, irá acompanhar a manutenção juntamente com as associações de moradores ou órgãos do segmento esportivos de cada região atendida.



O Jardim Santa Alice, na região leste, será o primeiro local a receber a arena multiuso completa. Lá, os trabalhos já estão avançados e devem ser finalizados nos próximos dias, caso as chuvas não atrapalhem. A colocação e marcação dos pisos já foram encerrados, assim como o cercamento, e os componentes da arena estão sendo construídos. A população poderá frequentar, em breve, o espaço que fica localizado entre a Rua Livino do Carmo Lima e Rua Maria da Costa Cunha, próximo à Avenida São João.



Outra área onde os trabalhos estão em andamento é no Parque das Indústrias, na região sul. O preparo do piso foi feito e o local está disponível para receber a instalação. A arena estará entre as ruas Crisântemo e Manoel Silva, nas proximidades da Rodovia Celso Garcia Cid. Uma outra unidade será instalada nas dependências do Colégio Militar de Londrina, no Jardim Leonor, região oeste.



Segundo o presidente da FEL, Fernando Madureira, as Arenas Multiuso democratizam o acesso a locais para práticas esportivas e de lazer, trazendo mais alternativas de diversão e proporcionando qualidade de vida à comunidade. “Após o término das instalações, a intenção é disponibilizar estagiários da FEL para acompanhar o funcionamento das unidades e orientar os usuários das arenas. A previsão é que cerca de 200 pessoas frequentem cada equipamento.



Outro objetivo é promover eventos para divulgar e movimentar as arenas, fazendo o bom uso e a valorização do espaço público”, ressaltou.



Na sequência, serão contemplados pelo projeto o Conjunto Cafezal, na região sul, e os bairros Vista Bela, Maria Cecília e Luiz de Sá, na região norte, além do Jardim Bandeirantes, na região oeste.

Renan Oliveira/NCPML