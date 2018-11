Paraná conquista 433 medalhas na Olimpíada de Matemática

Os estudantes das escolas estaduais conquistaram 328 medalhas na 14° edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Os alunos da rede estadual conquistaram 17 medalhas de ouro, 85 de prata e 226 de bronze, além de menções honrosas.

O total de medalhas do Estado do Paraná foi de 433 na soma das conquistas das rede pública e particular de ensino. Foram 31 medalhas de ouro, 114 de prata e 257 de bronze, e 2.773 menções honrosas. Além disso, 29 professores, 23 escolas e duas secretarias municipais de Educação foram condecoradas.

“Nossas escolas, alunos e professores estão de parabéns pelo desempenho. Esse é um momento de reconhecimento do esforço coletivo de todos que participaram ativamente na preparação para alcançamos esse resultado”, disse o chefe do Departamento de Educação Básica (DEB) da secretaria, Cassiano Ogliari.

OBMEP

A Olimpíada é voltada a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio das escolas públicas municipais, estaduais, federais e, a partir de 2017, escolas privadas de todo Brasil que fizeram adesão, com o objetivo de promover o estudo da Matemática e contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é proovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o objetivo de incentivar o estudo da matemática e revelar talentos na área.

AEN