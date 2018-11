Hoftalon recebe R$ 263 mil nesta sexta

A emenda parlamentar será utilizada para custeio de despesas do hospital

O Hoftalon de Londrina receberá, nesta sexta-feira (30), em cerimônia simbólica, o pagamento de uma emenda parlamentar de R$ 263.000,00. O recurso foi destinado pelo deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR) e será utilizado para custeio de despesas do hospital. O evento será às 13h30 na instituição.

“É uma grande conquista ver os frutos do nosso trabalho beneficiando tantas pessoas. Apesar de ter um trâmite burocrático e lento, as indicações que fiz, em minhas emendas parlamentares, já estão sendo pagas e entregues às entidades. Tenho certeza que Londrina e todas as pessoas de outros diversos municípios, que são atendidas pelo Hoftalon, agora serão recebidos com mais qualidade e com maior precisão em seus tratamentos”, destacou Garcia.

Morador de Londrina, Diego Garcia já destinou R$ 3.161.000,00 para a melhoria da saúde de Londrina desde que assumiu o mandato. Entre as entidades beneficiadas estão a Santa Casa, o Hospital Evangélico, o Hospital do Câncer e Hospital Universitário.

Mariana Torres/Asimp