Ceasa de Londrina recebe programa de prevenção de acidentes da CNT

A Ceasa Londrina recebe nesta sexta-feira (30) uma etapa do Programa de Prevenção de Acidentes promovidos pela Confederação Nacional do Transporte – CNT, em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

“Teremos um dia inteiro de ações de conscientização referentes a questões de transporte, trânsito e mobilidade. Este trabalho e bem-vindo para os produtores e permissionários atacadistas que atuam em nossa unidade”, afirma Marcos Augusto Pereira, gerente da Ceasa Londrina. “Muitas vezes a orientação e educação no trânsito, é o melhor caminho para que se evitem acidentes, e as demais consequências ocasionados por esses imprevistos nas estradas”, diz.

Segundo Suélen Guilhen Babugia Clavero, técnica de eventos da regional do Sest/ Senat, o programa foi criado a partir das informações apresentadas junto as pesquisas realizadas pela CNT, sobre as condições das estradas e dificuldades que os trabalhadores enfrentam. “Nosso objetivo é ir ao encontro desses profissionais e promover os serviços oferecidos pelo Sest/Senat, seja com mobilizações socioeducativas itinerantes, como também fazendo alertas de saúde e qualidade de vida”, explica Suelen Clavero.

Ações

As ações estão sendo desenvolvidas pelas Unidades Operacionais do Sest/Senat em todo país. Uma Van adaptada, devidamente plotada com identidade visual do programa, terá uma equipe de técnicos que dará orientações sobre segurança no trânsito, prevenção de acidentes, enfatizando também a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores.

A meta da coordenação do programa é atender cerca de 1 milhão de trabalhadores ao longo deste ano. Os técnicos do Sest/Senat estão levando estas informações nos locais de concentração dos profissionais, como postos de combustíveis, terminais rodoviários de passageiros e de cargas entre outros pontos em todo o país.

Marcos Augusto Pereira diz ainda que esse trabalho preventivo também é direcionado para todos usuários da unidade. A Ceasa Londrina comercializa em média por mês cerca de 10 mil toneladas de hortigranjeiros. Circulam por dia no mercado cerca de 3 mil pessoas entre produtores, permissionários atacadistas, funcionários e compradores em geral.

AEN