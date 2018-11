Orquestra Solistas de Londrina inicia os Concertos de Natal

Apresentações integram a VIII Mostra de Música; espetáculo, com entrada franca, reúne clássicos de grandes compositores e canções natalinas



Começa em dezembro a temporada dos Concertos de Natal, que integram a VIII Mostra de Música, dentro do Circuito de Músicas nas Igrejas. A Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” irá realizar três apresentações na temporada 2018, com entrada gratuita. A Mostra de Música conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).



A primeira apresentação com a Cantata de Natal será no dia 1 de dezembro, no Salão Paroquial do distrito de São Luiz. No dia 2 de dezembro, a apresentação será realizada no auditório da Primeira Igreja Batista de Londrina. E, no dia 9 de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora da Paz.



Na programação, obras de Corelli (Concerto Grosso Natalino),B.Britten (Simple Symphony),Telemann(Suíte“La Lira”), Piazzolla(Libertango), além de clássicos comoTartini, Vivaldi, Mozart e uma coletânea de obras natalinas. As apresentações marcam os84 anos de Londrina e os 20 anos de trajetória do grupo, além das comemorações das festividades natalinas.



Com uma grande interação com a comunidade, a Mostra de Música de Câmara estendeu a sua abrangência com apresentações em igrejas e unidades escolares.Em 2018, a Mostra fez apresentações também em escolas municipais. Para 2019, a intenção é ampliar a sua atuação nas escolas municipais, podendo chegar em 15 unidades da Rede Púbica de Ensino, além de um circuito nas bibliotecas públicas para a comunidade em geral.



A Mostra tem o objetivo de agregar conhecimento e valorizar a cultura musical brasileira e universal. A coordenadora da Mostra e produtora da orquestra, a pianista Irina Ratcheva, explicou que a ação possibilitou que a música pudesse chegar a vários locais da cidade. “Esse projeto é um conquista não só para nós, mas para a comunidade também. Por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o ano todo podemos levar música a vários locais, como escolas, bibliotecas, igrejas e, até mesmo, nos distritos”, afirmou.



A VIII Mostra de Música de Câmara é organizada pela ArtisColégium Associação Cultural e tem o patrocínio, além do Promic, da Cacique, BRDE, Unimed e John Deere. E conta com o apoio da Rádio CBN, Rádio UEL FM e Livraria da Silvia.



CIRCUITO NAS IGREJAS

Concertos de Natal



1 de dezembro - 17h

Salão Paroquial do Distrito de São Luiz



2 de dezembro - 10 h

Auditório da Primeira Igreja Batista de Londrina

Av. Paraná, 76A



9 de dezembro - 10h

Paróquia Nossa Senhora da Paz

Avenida Duque de Caxias, 4.321

N.Com