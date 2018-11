Fernanda Lippi é a musa da internet 2018.

A beldade já tinha faturado o titulo da musa internet do Corinthians.

Finalizando o ano de 2018, se tem alguém que jamais irá esquecer-se dele é Fernanda Lippi. Ela que literalmente saiu das arquibancadas do Corinthians para as passarelas de musa teve sua consagração na premiação do concurso Musa das torcidas que aconteceu no último final de semana. Entre todas as concorrentes presentes, Fernanda esbanjou simpatia e sensualidade utilizando um vestido prata que era extremamente revelador. Os próximos passos da beldade deve ser anunciar sua participação como musa em uma escola de samba de São Paulo.

