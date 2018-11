Miss e Mister Londrina oficial da BAND

Por: Gustavo Godoy

Semana passada belas e belos subiram ao palco do Teatro Mãe de Deus e concorreram aos títulos de beleza oficial da BAND e Be Emotion, nos bastidores com organização de Glacimeire Cardoso e coordenação de Mayara Beraldo. O Evento teve apoio da Coluna VIP Gustavo Godoy.

Os vencedores de cada categoria vão se preparar para concorrer ao título estadual que acontece no ano que vem, a vencedora Isabela Baccili já segue cotada com umas da preferidas, pois já tem todo o porte de ostentar a tão sonhada coroa de Miss Paraná 2019. Vamos ficar na torcida. Fotos: Renilson Guimarães

