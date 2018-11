Londrina recebe o 1º Gourmetech com sucesso de público

Evento apresentou as inovações tecnológicas no universo da gastronomia com renomados chefs e especialistas na área

Na segunda, dia 26 de novembro, Londrina recebeu o 1º “Gourmetech”, que promoveu debates sobre as transformações no setor de Food Service diante das mudanças trazidas pela tecnologia. O evento foi realizado pela Unilever em parceria com a Pennacchi, com produção da Agência Marcão Kareca e apoio do Sicoob, Cargill, Harald, Compra Food Service e Collact.

Foram um sucesso as palestras da equipe Unilever e dos convidados especiais: Denis Borges - Mc Donald's, Vitor Magnani - iFood, Chef Beto Madalosso - Restaurante Madalosso, Chef Tatiana Lanna - Unilever, Bernardo Brugnara - Collact, Felipe Maia Lo Sardo - Goomer, e Iara Rodrigues - Compra Food Service.

O evento reuniu os principais players do setor, proprietários de bares, restaurantes e buffets de Londrina e região. As dependências do Lebá Alta Gastronomia ficaram lotadas, onde aconteceram as palestras simultâneas, demonstração de produtos e ‘Aula Show’ com o Chef Luiz Nicolleti da Unilever Food Solutions.

Os renomados chefs e especialistas abordaram as principais tendências e inovações na área gastronômica, além de formas de gestão em restaurantes e casos de sucesso com o uso da tecnologia.

Para Tatiana Lanna, chef executiva da Unilever Food Solutions para o Sul da América Latina, que explicou em sua palestra, como aplicar as novidades tecnológicas nos restaurantes de forma prática, o evento é muito importante no momento atual, de grande competitividade: “Em um mercado tão difícil, de tanta concorrência, como é o mercado de restaurantes, é imprescindível usar a tecnologia a nosso favor”, aponta a chef.

Denis Borges, digital manager do McDonald’s, que abordou as intersecções do mundo off-line e on-line na jornada de compra do consumidor, também considerou o evento muito importante no sentido de oportunizar troca entre os diversos setores da área gastronômica, discutindo o uso da tecnologia para se adequar às novas exigências dos clientes. “É algo fundamental para a evolução do mercado como um todo”,analisa Borges.

Vitor Magnani, head of public affairs do iFood, exemplificou em sua palestra, como o uso dos meios digitais teve papel central em casos de sucesso: “O iFood proporciona tanto para o restaurante grande como para o pequeno a mesma chance de visibilidade”.

Além das inovações tecnológicas, outro aspecto abordado foi o conhecimento em empreendedorismo que, aliado ao fator digital, é um dos pilares do sucesso, segundo Beto Madalosso, chef e proprietário da Forneria Copacabana e da Revista Tutano Gastronomia. Madalosso, responsável pela palestra: “Gestão e transpiração: o segredo do sucesso em diferentes tipos de operação”, contou sobre as diferentes formas de gestão de um restaurante familiar e profissional. “O mercado tem muita necessidade dessa informação. É preciso ter esse momento de união, onde pessoas compartilham seus conhecimentos. Isso ajuda tantos os empresários como os chefs de cozinha porque o mercado tem se profissionalizado cada vez mais”, explica.

Para Vinícius Donadio, diretor executivo da Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do norte do Paraná – o “Gourmetech” foi muito importante para trazer as novidades, que muitas vezes se concentram somente nas grandes capitais, para os empresários de Londrina e região.

Ronise Castro, proprietária do Varanda Bar e Restaurante, também aponta que a troca de conhecimento na área é fundamental: “A tecnologia é vital, essencial para a nossa existência”.

A escolha de Londrina para receber o 1º “Gourmetech” foi devido ao potencial da cidade, conforme destaca Luís Dente, diretor nacional de vendas da Unilever: “Como a segunda maior cidade do Paraná, acreditamos em Londrina que une dois grandes elementos: a tecnologia e a alma gastronômica”.

Cleide Pennacchi, gerente comercial da empresa Pennacchi Distribuidora de Produtos Food Service do Paraná, também destaca o potencial gastronômico e tecnológico da região: “A inovação na área food service tem crescido cada vez mais com as mudanças e novos processos sendo implantados.”

Clique nas fotos para ampliar