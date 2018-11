Coamo comemora 48 anos de sucesso e solidez

A Coamo Agroindustrial Cooperativa comemorou na quarta-feira (28), 48 anos de fundação. Para celebrar a data, foram realizados eventos alusivos à data em todas as unidades da cooperativa no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em Campo Mourão, na administração central da Coamo, a comemoração reuniu, a diretoria, fundadores, cooperados e funcionários. “Parabenizamos os cooperados e funcionários, e por extensão seus familiares, os clientes, fornecedores e consumidores. Juntos formamos uma família de mais de 120 mil pessoas e com alegria e satisfação, nos reunimos para celebrar os 48 anos da Coamo”, comenta o idealizador e presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini.

A Coamo foi fundada no dia 28 de novembro de 1970 por 79 agricultores pioneiros de Campo Mourão. “A Coamo é uma cooperativa de sucesso, é orgulho do campo, do Brasil e do mundo para a satisfação dos seus mais de 28 mil associados e mais de 7,5 mil funcionários. Assim, a Coamo vem contabilizando números positivos ao longo desses 48 anos de existência”, comenta.

A Coamo nasceu e cresceu conjugando a força, união e trabalho dos associados, diretoria e funcionários, e vem proporcionando o desenvolvimento direto e a melhoria da produção, da renda e da qualidade de vida para milhares de pessoas. “Nesses 48 anos, ultrapassamos e vencemos muitos desafios, e juntos, estamos preparados para enfrentar e vencer os novos desafios, do presente e do futuro. Sempre com a missão de gerar renda aos cooperados, com desenvolvimento sustentável do agronegócio, e ser a melhor opção de desenvolvimento aos cooperados, realização profissional aos funcionários, produtos aos clientes e negócios aos parceiros”, salienta Gallassini.

A cooperativa é uma das maiores da América Latina, respondendo por 3,5% de toda a produção nacional de grãos e fibras e 16% da safra paranaense. O forte relacionamento com o quadro social tem garantido à Coamo resultados cada vez mais expressivos. “Os bons resultados geram tributos, empregos e divisas, e contribuem para o desenvolvimento do nosso país”, comemora Gallassini.

Na Coamo, trabalho, profissionalismo, honestidade e união são valores cultuados desde a fundação da cooperativa. Tudo é planejado com visão de futuro, buscando agregar maior valor à produção dos cooperados. O segredo de todo o sucesso está alicerçado em quatro fatores básicos: a política de capitalização, a estabilidade administrativa, o apoio incondicional dos cooperados e a harmonia existente entre a diretoria, cooperados e funcionários. “Toda essa trajetória de sucesso da Coamo é fruto de muito trabalho e dedicação. Um trabalho alicerçado pelo tripé - diretoria, cooperados e funcionários. Com todos puxando para o mesmo lado, o resultado não poderia ser outro”, destaca o presidente da Coamo.

Antonio Marcio dos Santos/Asimp

