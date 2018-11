A modelo Ellen Santana Miss Bumbum 2018, posa com caricatura a lá Bolsonaro, Trump e Lula

“Queremos bater o recorde de vendas com esta publicação”, declara Henrique Rossi diretor da publicação

A final do Miss Bumbum no último dia 5 de novembro foi marcada por polêmica que estamparam jornais impressos e site ao redor do mundo. Em uma aposta ousada, a revista Sexy tenta reviver seus tempo áureos que já despiram Gretchen, Viviane Araújo, Cissa Guimarães e muitas outras, trazendo como sua próxima capa a vencedora do concurso Miss Bumbum 2018, Ellen Santana.

A revista pretende fechar o ano com chave de ouro, e sem perder tempo, já preparou o ensaio com a nova Miss Bumbum. Para a surpresa dos fãs, a publicação divulgou a primeira foto do ensaio, com a modelo vestida com uma roupa diferente: de calcinha fio dental, Ellen veste uma camisa com as caricaturas dos presidentes Bolsonaro, Donald Trump e Lula.

Com o tema para lá de controverso, a edição chegará à todas as bancas do Brasil no dia 10 de dezembro. “Queremos bater o recorde de vendas com esta publicação”, declara Henrique Rossi diretor da publicação.

CO Assessoria