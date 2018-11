Compagas é premiada no Troféu Incorporador do Ano 2018 da Ademi/PR

Durante a entrega do Troféu Incorporador 2018 - realizado no Clube Curitibano na terça-feira, dia 27 de novembro - a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) premiou a Companhia Paranaense de Gás (Compagas) como Fornecedor do Ano. Concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Estado do Paraná há mais de 20 anos, a Compagas atualmente conta com uma rede de mais de 820 km, que atende mais de 43 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica, presentes em 16 municípios. "Trabalhamos para levar aos nossos consumidores um serviço de alta qualidade, com rapidez e agilidade, sempre avançando para atender mais paranaenses com a infraestrutura da rede distribuição de gás natural. E esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo", destaca o diretor-presidente da Compagas, Luiz Malucelli Neto.

