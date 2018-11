Wendy Tavares posa belíssima no navio de Wesley Safadão

A modelo e influenciadora digital Wendy Tavares faz ensaio a bordo de cruzeiro de Wesley Safadão. Confira o belíssimo ensaio fotográfico

Wendy Tavares segue deslumbrante mundo afora, encantando aos seus mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais, e também em eventos que participa

Wendy fotografou a bordo do WSonboard, considerado o cruzeiro mais badalado do Brasil, que é mais uma iniciativa do cantor Wesley Safadão. Durante os 3 dias de show do cruzeiro, a modelo fez ensaios fotográficos para diversas marcas, e tirou fotos com fãs. Ela foi uma das digital influencers convidada.

O exclusivo cruzeiro encerrou-se na terça-feria, 27, e contou com shows de Thiaguinho, Gabriel Diniz, Bell Marques e, claro, Wesley Safadão.

Clique nas fotos para ampliar