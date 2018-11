Qual o padrão? Leticia Daniela revela o que acha mais bonito no corpo masculino

A assistente de palco do Datena, Leticia Daniela fala sobre padrões de beleza masculina e feminina, e revela que tipo de homem a atrai

Padrões estéticos sempre existiram, e podem mudar de acordo com as épocas. Hoje em dia em pleno auge do fitness e com a chegada do verão no Brasil, as academias estão lotadas em busca do “corpo perfeito”. Mas a pergunta é: qual o padrão?

Letícia Daniela, assistente de palco do “Agora é Domingo”, chama atenção por sua beleza e é considerada a mais bela assistente de palco da TV brasileira. Mas na opinião dela, o que define a beleza de homens e mulheres é muito relativo.

“Me importo muito com a beleza, claro. Mas às vezes o que é bonito pra uma pessoa não é bonito pra outra”.

Questionada sobre suas preferências, Letícia dispara: "mas ao meu ver, um corpo feminino deve ser mais natural, nem muito forte e nem muito magra. Acredito que um corpo feminino e bonito é aquele corpo saudável e que acima de tudo você se sinta bem”.

Letícia é muito assediada, dada sua beleza e exposição. No entanto, a loira tem uma preferência definida, quanto ao que a atrai em um homem: "gosto de homens com corpo definido, sarado, mas não muito forte, homem muito forte não me encanta. Mas confesso que se o homem for inteligente, gente boa e for um pouco gordinho, eu não ligo. Há mais do que a boa forma a se considerar, no meu caso”.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar