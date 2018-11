Leia Lee conquista a faixa de revelação do Musa do Brasileirão

Representante do Paraná Clube, Leia Lee recebeu a faixa de revelação do concurso Musa do Brasileirão 2018, que seria para a musa que mais se destacou com preparação, redes sociais e aparições na mídia. A loira saiu da passarela com a faixa e um “Estou muito feliz e agradecida por ter levado a faixa de destaque do concurso. Apesar de ter entrado na passarela bem confiante e esperançosa, estava um pouco nervosa. De repente fui anunciada como revelação do concurso, pronto, quase desmaiei. Fiquei bastante emocionada e me encorajei para disputar o Musa do Brasil 2018. Aí vou eu", revelou a gata.

Leia manteve em segredo a faixa que recebeu de Musa do Amazonas no concurso Musa do Brasil 2018 e apenas agora, com a final do outro concurso, ela resolveu contar.

“Sempre fui uma pessoa programada. Primeiro eu queria conquistar alguma faixa do outro concurso, só depois eu abriria sobre a participação no outro. Eu moro em Manaus, representar o Amazonas está sendo importante. Vou conquistar o título de Musa do Brasil levando a cultura do meu estado”, contou.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

