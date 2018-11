GP Caixa 2018: mil alunos em duas etapas

Organização comemora adesão ao evento; meta para 2019 é ampliar atendimento

A segunda etapa do GP Caixa 2018 levou cerca de 400 jovens à pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL) na tarde desta quarta-feira (28). Desta forma, o evento fecha o ano com aproximadamente 1000 inscrições na temporada, somando os participantes da primeira etapa, realizada em 31 de outubro no mesmo local.

Durante mais de três horas, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a pista de atletismo da UEL, padrão oficial que está prestes a receber certificação da Federação Internacional de Atletismo, e viver o clima de uma competição.

Momento que ficará marcado para sempre na vida da Isabel Camargo da Silva, de 13 anos. A aluna do 7º ano do Colégio Estadual Carlos de Almeida participou pela primeira vez de uma competição de arremesso de peso e se destacou. Foi a primeira colocada, ao atingir uma boa marca de quase 9 metros.

“Realmente não esperava vencer, mas fiquei muito feliz. Se tiver a oportunidade quero continuar, treinar e quem sabe me tornar uma atleta no futuro. Foi um dia diferente e especial”, contou a jovem.

Aluno do Colégio Estadual Frei Graciano, de Apucarana, Gustavo Henrique Grisostomo, de 13 anos, participou pela terceira vez do evento e, dessa vez, faturou o primeiro lugar nos 800 metros, categoria sub-14. “É uma prova que já pratico e gosto bastante”, contou, antes de elogiar o evento. “Bem legal. É uma forma de incentivar mais alunos a praticar”, destacou.

Os participantes foram divididos em duas categorias: sub-14 (para jovens nascidos entre 2005 e 2007 e sub-16 (para nascidos em 2003 e 2004). Eles participaram de provas de corrida (60 e 75, 800 e 1000 metros), salto em distância e arremesso de peso.

“O evento une o social com o lado competitivo. Muitos destes jovens jamais competiu ou sequer praticou uma prova de atletismo. E essa é a essência desse evento. Daqui já saíram alguns dos jovens que hoje brilham em nossa equipe de alto rendimento, e com certeza isso vai se repetir com novos talentos que vão surgindo”, disse o técnico e gestor do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda. “Para o ano que vem, vamos trabalhar para atender ainda mais jovens”, completou.

A organização da 4ª edição do GP Caixa de Atletismo é do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC), Projeto Londrina Atletismo, UEL, Faculdades Inesul e Fundação de Esportes de Londrina (FEL). O evento tem patrocínio da Caixa, Governo Federal, além de apoio da Prefeitura de Londrina, Academia Arena Club, Clínica de Ortopedia Ivot, Colégio Ética, Maximus Assistencial, Ômega Diagnósticos e Núcleo Regional de Ensino de Londrina.

Rafael Souza/Asimp