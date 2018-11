Ibiporã: Vem aí o 1º Passeio Ciclístico do DTRANSITO

Evento, que será realizado amanhã (01), às 8 horas, tem cunho educativo. Objetivo é conscientizar sobre respeito aos ciclistas e o câncer de próstata

O Departamento de Trânsito de Ibiporã (DTrânsito) juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Saúde convida a população para o seu 1º Passeio Ciclístico da Campanha Pedale na Direção, que ocorrerá no próximo dia 24 de novembro, com início às 08h. O ponto de partida será em frente à bicicletaria Central Bike, na Avenida Santos Dumont, nº 845, com chegada prevista na Praça Pio XII.

O evento tem cunho educativo por se tratar de uma atividade ligada ao mês de conscientização sobre o respeito ao ciclista, que ocorre durante todo este mês de novembro, de acordo com o calendário do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e que recebe o nome de Pedale na Direção. O evento também está ligado às atividades da Campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre o câncer de próstata.

Segundo o diretor do DTrânsito, Euller Gualberto, outras atividades ligadas às conscientizações também serão realizadas neste mês. “Esse trabalho em conjunto com a Saúde e o Esporte nós iremos desenvolver também nos próximos eventos vinculados ao aniversário de Ibiporã – comemorado no último dia 08. No dia 24 estaremos na Ibraim Prudente da Silva e dia 1º de dezembro no Jardim John Kennedy”, explicou.

Materiais educativos e brindes serão entregues nestas ações. Mais informações com o Departamento de Trânsito pelo telefone 3178-8442. O evento contará com o apoio dos grupos Pé na Magrela e Pedal Rosa, ambos de Ibiporã.

Danilo Pomin/NCS/PMI