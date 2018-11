Sanepar recebe três troféus do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

Cerimônia de entrega do “Oscar do Saneamento” ocorreu na quarta-feira (28), no Rio de Janeiro

A busca pela excelência na gestão dos processos e serviços prestados levou a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) à conquista de três troféus no Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS) ciclo 2018. No ano em que a premiação comemora seu 21º aniversário, a Sanepar comemora a marca de 45 troféus PNQS. A premiação é concebida e organizada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes).

“É o resultado do que almejamos constantemente: qualidade, eficiência, excelência. Neste momento do País, com tantos novos governantes prestes a assumir, tenho visto de ponta a ponta a busca por equipes técnicas e qualificadas. É isso que se busca aqui, com o PNQS. A Sanepar é uma das melhores empresas de saneamento do Brasil, com talentos valiosos, projetos excelentes, e uma parcela disso vemos aqui nesta premiação”, destacou o presidente da Companhia, Ricardo Soavinski.

Vencedoras

Os prêmios, todos os três no Nível II Troféu Prata, foram conquistados pela Gerência Regional Cornélio Procópio, Gerência Industrial Londrina e Gerência Geral Sudeste. Ainda, a Gerência Geral Noroeste recebeu o certificado Finalista Rumo à Excelência Nível II. A Fundação Sanepar de Previdência Social ganhou o Troféu Nível I Bronze do Selo de Qualidade do Fornecedor da Prestação de Serviços de Saneamento Ambiental.

A Regional da Sanepar em Cornélio Procópio, que reúne 14 municípios, é veterana no PNQS: participa das premiações desde a primeira edição, em 1997, e conquistou agora seu quarto Troféu Quíron. “Fomos vencedores já naquele primeiro ano. O prêmio representa para nós uma conquista importante e mostra o quanto nossa equipe está engajada. Agradeço muito o empenho dos funcionários, que aceitam os desafios para que possamos melhorar sempre mais”, ressaltou o gerente Bráulio Lozano Leonel.

Atendendo a uma população de cerca de 1 milhão de pessoas em três cidades, a Gerência Industrial Londrina leva para casa o terceiro Quíron do PNQS. “O processo de qualidade faz parte da cultura do nosso pessoal, estamos há mais de 20 anos trabalhando com as ferramentas de qualidade. Temos como base, por excelência, todos os processos de normatização: as ISOs 9000, 31000 e a 14000, cuja certificação receberemos em breve”, explica o gerente Gil Gameiro.

Gil afirma que o Modelo de Excelência na Gestão do Saneamento Ambiental proposto pela Abes garante a continuidade dessa excelência, dá foco para a gestão e faz com que a gerência não se perca nos processos. “A consequência são resultados de qualidade para a empresa, para os clientes, para os funcionários. Então, estamos muito felizes com esse prêmio”, diz.

A Gerência Geral Sudeste abrange 60 municípios, atendidos por quatro gerências regionais, e estreou este ano no palco do PNQS. “Para nós, a gestão é guiada pela inovação e engajamento da equipe. A conquista deste prêmio foi o reconhecimento deste trabalho, que vem sendo feito desde 2016. Com a soma dos esforços da força de trabalho, vamos caminhar rumo ao Troféu Ouro, que é nosso desafio. Vamos chegar lá e ir ainda mais longe”, enfatizou o gerente, Fabio Leal Oliveira.

PNQS

O Prêmio, concedido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), é o mais importante do setor do saneamento nacional e a única premiação em nível mundial nesse sentido. Baseia-se no Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental, o MEGSA, que vem sendo tomado como exemplo até mesmo em empresas de outros ramos.

Asimp/Sanepar

