Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/12/2018

Primeira Leitura (Is 11,1-10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Naquele dia, 1nascerá uma haste do tronco de Jessé e, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor; 2sobre ele repousará o Espírito do Senhor: espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus; 3no temor do Senhor, encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê nem decidirá somente por ouvir dizer; 4mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos; fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mau com o sopro dos lábios. 5Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. 6O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. 7A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas; o leão comerá palha com o boi; 8a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa; e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. 9Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte: a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto às águas que cobrem o mar. 10Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos; hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 71)

— Nos seus dias, a justiça florirá; paz em abundância, para sempre.

— Nos seus dias, a justiça florirá; paz em abundância, para sempre.

— Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza! Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres!

— Nos seus dias, a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho! De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra!

— Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.

— Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória! Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor!

Evangelho (Lc 10,21-24)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

21Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 22Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai; ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. 23Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: “Felizes os olhos que veem o que vós vedes! 24Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Nós submetemos nossa vida ao reinado de Cristo

Vamos renunciar ao reino do maligno para nos submetermos ao reinado de Cristo

"Pilatos disse a ele:" Então você é rei ". Jesus respondeu: "Você diz: eu sou um rei. Para isso nasci e vim ao mundo: para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz " (Jo 18, 37).

Terminando o Ano Litúrgico, celebramos a solenidade de Cristo do Universo. Quando nos referimos ao reinado de Cristo, precisamos remover a cabeça do que entendemos como os reinos deste mundo, mesmo para os reinos deste mundo são temporárias, material, política, ideológica, são reinos que são as ciências humanas susceptíveis que então passam.

Estamos nos referindo ao Reino eterno de Cristo, ao Reino que o Pai concedeu a Ele por todo o Universo. Onde Cristo Reina? Onde está o reino de Cristo? Onde o reinado de Jesus em nosso meio?

O Reino de Cristo não é um reino de mentiras, fantasias e hipocrisia. O Reino de Cristo é o reino da verdade, daqueles que se submetem à verdade de Deus, à verdade que nos liberta do pecado, do erro, da mentira, do mal, a verdade que nos liberta das trevas e do príncipe deste mundo que é o maligno que, com suas seduções, maldades e enganos, seduz muitos. Vamos renunciar ao seu reinado para se submeter ao reinado de Cristo.

A primeira coisa a pertencer ao Reino de Deus é aceitar a verdade, deixar de ir a mentira, Jesus tomar como nosso único Senhor e Salvador, que Ele reine em nossos corações, mente, na vontade de cada um de nós, vamos Ele governa nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas intenções.

Senhor, só para você eu quero entregar meu coração, minha alma e tudo o que sou. Eu quero submeter minha vida ao seu reino. Rainha em nosso meio, reina em nossos lares, em nossas famílias, na sociedade em que estamos.

Eu não quero ser utópico, preciso ser real. O Reino de Cristo ocorre em nosso meio, somente nos corações que se entregam a Ele, somente nas mentes que se entregam a Ele. Mesmo nós, que estamos muitas vezes na igreja, não permitimos que Cristo reine entre nós. Ele é Rei e Senhor daqueles que proclamam seu senhorio e entregam suas vidas aos cuidados de Jesus.

Deus te abençoe!

