Comércio de rua estende horário de atendimento a partir de quarta-feira (05)

O comércio de Londrina já se prepara para o último mês de 2018, quando as lojas de rua funcionam em horário estendido para proporcionar mais comodidade aos consumidores que vão às compras de Natal, além de aquecer as vendas na data mais movimentado do ano para o varejo.

De 5 a 21 de dezembro, de segunda a sexta-feira, as lojas ficarão abertas das 9 às 22 horas. Nos sábados 8, 15, 22 e 29 de dezembro, os estabelecimentos funcionam das 9 às 18 horas. No dia 10 de dezembro, segunda-feira, aniversário de Londrina, o comércio de rua atende das 8 às 18 horas. A compensação da data será feita em 31 de dezembro, quando as lojas ficarão fechadas.

No domingo, 23 de dezembro, os estabelecimentos irão funcionar das 9 às 17 horas. O expediente será compensado nos dias 4 e 6 de março. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, o atendimento será das 9 às 17 horas. No Natal as lojas de rua estarão fechadas e retomam o funcionamento normal em 26 de dezembro, das 8 às 18 horas. Em 1º de janeiro o comércio de rua estará fechado e voltará a atender no dia 2, das 8 às 18 horas.

As informações fazem parte da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, assinada no dia 14 de novembro entre o Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) e o Sindecolon (Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina).

Susan Naime Bortoti/Asimp