Ibiporã apresentou quatro dias de Ballet

Neste fim de semana, a Escola da SMCT encerrou 2018 com o espetáculo “Dom Quixote”

A Escola de Ballet da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo exibiu o último espetáculo de encerramento de 2018 na noite de domingo (02/12). Ao todo, foram quatro dias de casa cheia para ver os 170 bailarinos apresentarem o clássico “Dom Quixote”, no palco do Cine Teatro Padre José Zanelli.

A estreia aconteceu na última quinta-feira (29/11), somente para alunos das escolas municipais de Ibiporã. Na sexta-feira (30/11), a apresentação foi para os pais e convidados. Antes do espetáculo, a coordenadora do curso, Leila de Assis, preparou uma homenagem para 11 alunas, que passaram a dançar com sapatilha de ponta, um marco na vida das bailarinas, pois configura um maior nível de dificuldade na dança.

No sábado e domingo (1 e 2 de dezembro), os bailarinos voltaram ao palco para mais dois espetáculos. E no sábado, os alunos Cleverson de Oliveira e Maria Eduarda Leal Martins, que concluíram a graduação na Escola de Ballet de Ibiporã fizeram um juramento em uma cerimônia de formatura.

Realização: Prefeitura de Ibiporã/ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Escola de Ballet.

Apoio: Associação dos Pais do Ballet de Ibiporã.

