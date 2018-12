Paraná vai fechar 2018 com índice de 72% nos serviços de esgoto

O Paraná fechará este ano com 72% de coleta e 100% de tratamento do esgoto coletado. O índice estadual fica bem acima da média nacional de 51,6%, segundo o Instituto Trata Brasil. “Nossa meta é alcançar a universalização dos serviços”, afirma a governadora Cida Borghetti.

Segundo ela, a atual gestão deixa pronta uma programação de investimentos da Sanepar a serem realizados até 2022, que alcançam R$ 2,25 bilhões, somente no sistema de coleta e tratamento de esgoto. “O nosso governo prioriza políticas públicas essenciais para a população ter melhor qualidade de vida, como saneamento básico, que é condição primordial para que o ser humano viva com saúde”, diz.

Cida destaca que cinco das onze cidades com o melhor índice de saneamento do país estão no Paraná: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, e que Curitiba é a melhor colocada entre todas as capitais do Brasil.

Nos últimos sete meses, o governo anunciou e inaugurou obras importantes em várias regiões, como o maior programa de expansão do saneamento já executado no Litoral do Paraná, entregue em julho pela governadora e o presidente da Sanepar, Ricardo Soavinski.

Fruto de investimentos de R$ 252 milhões, o conjunto de obras eleva o índice de atendimento com coleta e tratamento de esgoto na região para 80%, o maior indicador de áreas litorâneas entre os municípios atendidos por companhias estaduais de saneamento. Antes das obras o índice era de 52%.

São 27.169 novas ligações no sistema de esgoto em Matinhos e Pontal do Paraná, municípios que abrigam a maior parte das praias paranaenses e as mais frequentadas. Foram implantados 515 quilômetros de rede coletora de esgoto e 29 estações elevatórias e substituídas redes antigas.

Em paralelo ao empreendimento entregue, outros R$ 50 milhões estão sendo investidos nas estações de tratamento de esgoto de Matinhos e Pontal do Paraná. Para Cida, esta é uma entrega histórica e representa um grande reforço para consolidar a qualidade ambiental do Litoral do Paraná. “Nosso Litoral tem hoje as águas mais limpas para banho. Há ainda mais a fazer, mas o avanço é inegável”, afirma.

Estado

Entre abril e setembro deste ano, a Sanepar investiu R$ 226 milhões em sistema de esgoto sanitário no Estado. Em junho, a empresa anunciou a renovação do contrato de serviços de água e esgoto para Curitiba por mais 30 anos, no valor de R$ 3,5 bilhões.

No Oeste, o destaque foi a entrega da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Modular no Rio Toledo, que recebeu R$ 20,5 milhões e permitiu a desativação das estações Paulista, Bressan, Dom Pedro e Parizotto, localizadas em áreas com muitos moradores no município de Toledo. E em Santa Tereza do Oeste foram anunciados R$ 32 milhões para a implantação do sistema de esgoto na cidade.

Maringá foi atendida com R$ 33 milhões para implantação e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário nos distritos de Iguatemi e Floriano e mais R$ 24 milhões na modernização e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Alvorada.

De acordo com Soavinski, os investimentos realizados pela Sanepar colocam a cidade em uma posição de destaque no cenário nacional. “Maringá atingiu níveis de excelência em saneamento. O trabalho realizado foi reconhecido nacionalmente por importantes órgãos como o Trata Brasil e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental”, ressalta o presidente da Sanepar.

A Sanepar atende 86,5% dos municípios do Paraná. São, aproximadamente, 3,9 milhões de unidades consumidoras, o que corresponde ao índice de cobertura com abastecimento de água tratada de 100% dos domicílios urbanos, nas áreas em que atua. Atende, ainda, 2,8 milhões de imóveis com o serviço de coleta e tratamento de esgoto.

AEN