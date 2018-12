Fernando Moraes é eleito presidente da ACIL

Fernando Maurício de Moraes foi eleito presidente da ACIL, por aclamação, com a chapa “ACIL Avante” no biênio 2019-2021. Atual vice-presidente, ele irá suceder Claudio Sergio Tedeschi. A assembleia aconteceu na última quinta-feira, 29, e foi comandada pelo ex-presidente da entidade Abílio Medeiros (1996-1998).

Comerciante, Fernando Moraes tem 46 anos e colocará como uma de suas missões atuar com proximidade dos lojistas locais. “Nosso trabalho será de continuidade com as ações que já deram certo. Eu, como comerciante, vivi todas as oscilações do mercado, da economia e sabemos a força que o comércio local representa para a cidade, a força e diversidade que nossas lojas possuem, atraindo visitantes de inúmeras cidades vizinhas. Queremos fortalecer nosso calendário anual com ações que incentivem os consumidores a irem às ruas, prestigiar nossos espaços”, ressalta Moraes, que é diretor comercial há mais de 18 anos da rede Móveis Brasília.

“Como já faz parte da identidade da ACIL, também continuaremos cobrando os gestores públicos sobre medidas que são eficientes para a cidade. Temos a convicção de que a ACIL poderá ajudar a transformar Londrina em um modelo de desenvolvimento e gestão para todo o País. Mais uma vez, preservamos nossa filosofia de atuação que é sempre colocar o nós à frente do eu”, afirma Fernando Moraes.

Confira os membros que compõem a Gestão 2019-2021:

Diretoria Executiva

Presidente: Fernando Moraes

Vice-Presidente: Marcia Manfrin

1º Diretor Secretário: Fabricio Salla

2º Diretor Secretário: Hélio Terzoni

Diretor Financeiro: Rodolfo Zanluchi

2º Diretor Financeiro: Ricardo Rodrigues

Diretor Comercial: Angelo Pamplona

Diretor Industrial: Marcus Gimenes

Diretora de Serviços: Sheila Dal-Ry Issa

Diretor de Comércio Internacional: Karina Turbay Schnaid

Diretor de Produtos: Adelino Favoretto Junior

Diretor Institucional: Olavo Batista Junior

Diretor de Agronegócios: Luigi Carrer Filho

Diretor de Tecnologia e Inovação: Marco Aurélio Kumura

Diretor Micro e Pequeno Empresário: Nelson Tsukahara

Diretora Jovem Empresário: Fernanda Boechat

Conselho da Mulher Empresária

Presidente: Marisol Chiesa

Conselho Deliberativo

Ary SudanCarlos Alberto Dorotheu Mascarenhas

Flávio Montenegro Balan

George Hiraiwa

Claudio Sérgio Tedeschi

José Augusto Rapcham

Fábio Ajita

Valter Luiz Orsi

Nivaldo Benvenho

Oswaldo Pitol

Marcelo Ontivero

Wilson Cavina

Conselho Fiscal

Adoniro Prieto Mathias

Marcus Vinicius Bossa Grassano

Rafael de Giovanni Netto

Conselho Fiscal Suplente

Mario Nei Pacagnan

Marcelo Masso Quelho Filho

Eduardo Ajita

