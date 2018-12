Idosos participam de confraternização de encerramento do ano

Na programão consta uma apresentação do Projeto Vivenciando a Música na Terceira Idade, que proporcionará um baile, hoje (4)

A Secretaria Municipal do Idoso, realiza, na tarde desta terça-feira (4), às 14 horas, uma confraternização dos idosos para encerramento das atividades do ano de 2018. A ação vai acontecer na sede da Associação dos Funcionários Municipais de Londrina (AFML), que fica na Rua dos Funcionários, 363, no Jardim Mediterrâneo.

Podem participar idosos dos grupos e Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), ou qualquer pessoa que tenha 60 anos ou mais. Para a confraternização, é solicitado que cada idoso leve um pequeno prato de doce ou salgado e a bebida será fornecida pela Secretaria.

Na programação está prevista uma apresentação do Projeto Vivenciando a Música na Terceira Idade, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), o qual proporcionará um baile aos participantes. O projeto permite ainda a participação dos idosos com dança e canto, junto aos músicos da banda.

A secretária municipal da pasta, Andrea Ramondini Danelon, contou que os bailes eram um pedido dos próprios idosos e foram realizados nesta gestão. Segundo ela, a confraternização é um momento para coroar as atividades realizadas pelos CCIs durante o ano, além de possibilitar o encontro entre todos os participantes dos grupos atendidos e referenciados pela Secretaria.

O gerente de Atenção à Pessoa Idosa, Cleir Brandão, agradeceu a parceria com a AFML, na cessão do espaço para a realização do baile, e lembrou que os CCIs leste e oeste entram em recesso a partir do dia 14 de dezembro, voltando às atividades no dia 1º de fevereiro de 2019.

Além dos CCIS das regiões leste e oeste, um outro, na região norte, será entregue no dia 10 de dezembro. Cada centro realiza uma média de 1.500 a 2.000 atendimentos por mês, das 8 às 17 horas. Os CCIs têm como objetivo principal prevenir situações de risco e violação dos direitos da pessoa idosa, além de ampliar a cidadania e a divulgação dos direitos deste público.

