Diego Garcia quer votar PEC do Fim do Foro nesta terça

O parlamentar marcou a votação da proposta na Comissão Especial para terça-feira (4)

O presidente da Comissão Especial da PEC do Fim do Foro Privilegiado (PEC 333/17), deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR), de Londrina, marcou para hoje, terça-feira (4), às 15h, a discussão do parecer do relator e votação da proposta.

Diego Garcia afirma que já tentou colocar o parecer do relator deputado Efraim Filho (DEM-PB) em discussão na última semana, mas Efraim pediu mais uma semana para realizar ajustes finais no relatório. “Foi muito difícil conseguir o quórum para abrir a reunião na Comissão. Eu mesmo fiquei no meu gabinete ligando para os parlamentares membros darem presença. Atendi o pedido do relator e já marquei a reunião de discussão e votação para terça-feira, mas precisamos que a população se mobilize e pressione os deputados para estarem presentes lá”, afirmou.

O parlamentar também explica a importância da votação do relatório ainda este ano na comissão. “É de grande importância que votemos o relatório ainda neste ano na comissão, pois se acabar a legislatura, todo o trabalho que realizamos ao longo desses meses será perdido. A proposta voltará à estaca zero”, explicou.