Carreata do Papai Noel e cantata natalina do Coro da UEL abrem Festival LondriNatal 2018

Desfile com o Bom Velhinho começa em frente ao Estádio do Café às 19 horas e termina na Praça da Bandeira ao som de músicas populares e canções natalinas

O clima do Festival LondriNatal vai tomar conta da cidade na próxima quinta-feira (6), um dia após o início do horário especial do comércio. A temporada cultural será aberta com um tour do Papai Noel por ruas e avenidas e com a apresentação do Coro da UEL. A programação começa às 19 horas.

Na Avenida Henrique Mansano, na altura do Estádio do Café, o Bom Velhinho começa a saudar crianças e adultos e depois parte em carreata com destino à área central.

No mesmo horário, nas escadarias da Praça da Bandeira (Calçadão, entre as avenidas Rio de Janeiro e São Paulo), o Coro da UEL se apresenta misturando números de música popular brasileira e canções natalinas. A realização é uma parceria da ACIL com a Associação de Amigos do Festival de Música.

Com a chegada da carreata e do convidado ilustre, o Coro da UEL encerra seu show musical e abre espaço para o Bom Velhinho atender o público infantil, fazendo fotos e distribuindo doces.

O trajeto do desfile festivo é de cerca de dez quilômetros. E inclui a Avenida Winston Churchill, Avenida Rio Branco, Avenida Pandiá Calógeras, Rua Gustava Barroso, Avenida Maringá, Avenida Ayrton Senna, Avenida Madre Leônia Milito, Avenida Higienópolis, Rua Piauí, Rua Professor João Cândido, Alameda Miguel Blasi, Travessa Padre Bernardo Greis e Avenida Rio de Janeiro.