Atividades culturais marcam os 84 anos de Londrina

Para facilitar o acesso da população às informações culturais da cidade, a Prefeitura de Londrina lançou hoje o aplicativo do “Londrina Cultura”

Londrina completa 84 anos no dia 10 de dezembro e para comemorar a data, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), organizou uma programação especial. Ela teve início no dia 1º e prossegue até o dia do aniversário. Na segunda-feira (3), para apresentar as atrações, o prefeito Marcelo Belinati anunciou o lançamento de um aplicativo para celular.

Com o aplicativo, a comunidade poderá acessar as informações disponibilizadas na plataforma Londrina Cultura. Para isso, basta baixá-lo gratuitamente no Google Play, pois, no momento, ele está disponível para o sistema Android. “É uma extensa programação cultural, preparada pela Prefeitura de Londrina, através da Secretaria de Cultura, envolvendo todos os segmentos culturais. São mais de 90 apresentações por todas as regiões da cidade. O aplicativo vai permitir o acesso, vai mostrar para as pessoas o que está sendo feito, onde está acontecendo, quando e por quem. A cultura é um dos nossos maiores patrimônios”, ressaltou o prefeito.

Com a nova ferramenta, a comunidade poderá encontrar as mesmas informações que estão no site Londrina Cultura (http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/), mas de forma mais fácil e acessível, visto que elas estarão no celular. “Estamos lançando o aplicativo onde a população pode acessar toda a programação da cidade. Ela integra os projetos ligados ao Promic e também dos outros agentes da cultura de Londrina. Pensamos e trabalhamos a programação para o aniversário de Londrina, mas ela é uma meta perene, em que as pessoas que vivem em Londrina e aquelas que visitam a cidade poderão acessar o ano inteiro”, explicou o secretário municipal de Cultura, Caio Cesaro.

As informações contidas no site são replicadas no aplicativo, por isso os agentes públicos e culturais poderão se cadastrar na plataforma e ofertar à população informações sobre atividades, projetos e espaços culturais da região, pois ele é alimentado colaborativamente.

Para a estreia do instrumento, a população encontrará um conjunto de aproximadamente 90 atividades elencadas para o período de 1º a 10 de dezembro, Há a participação de diversas instâncias em todas as regiões da cidade, como nos distritos, no centro e nos bairros. São projetos de dança, de música, de teatro, de fotografia.

O aplicativo foi realizado pelos servidores municipais da Prefeitura e por isso não teve custo adicional ao Município. Para que ele fosse possível, trabalharam de forma integrada os profissioanis da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e os da Diretoria de Ação Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura. Eles utilizaram um software livre para tanto.

Atividades culturais

A programação do aniversário da cidade inclui espetáculos, oficinas, exposições, apresentações e outras atividades culturais distribuídas em várias regiões da cidade.

Outras atrações que ainda não estão cadastradas poderão ser elencadas. Basta que o produtor cultural acesso o site londrinacultura.londrina.pr.gov.br e cadastre seu evento.

Toda a programação é resultado de um trabalho de articulação da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com projetos patrocinados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), instituições culturais e produtores independentes da cidade, e conta com a colaboração de diversos órgãos do Município.

A diretora de Ação Cultural da SMC, Maria Luisa Fontenelle, exemplificou algumas das ações que acontecerão, como a apresentação da Banda Marcial Marcelino Champagnat no Colégio Estadual do Patrimônio Regina, hoje, dia 04, a apresentação de alunos do projeto Musicalizando e Dançando para a Vida na Escola Municipal Moacyr Teixeira, localizada na região norte; uma ação do 8º Encontro de Contadores de Histórias de Londrina no Instituto Eurobase, situado na região sul, ambos no dia 4 e, também, o concerto da OSUEL, que ocorrerá no dia 7 no Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, entre outras.

Ana Paula Hedler/NCPML