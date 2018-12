FILO só em 2019

A organização do Festival Internacional de Londrina – FILO comunica que a edição prevista para 2018, comemorativa aos 50 anos do evento, não será realizada. Agora, todos os esforços se voltam para viabilizar uma edição uma especial, em 2019, desse que é um dos mais importantes acontecimentos culturais do nosso País.

Apesar do empenho e de apoios fundamentais conquistados no decorrer de 2018, a meta para a realização de uma programação de qualidade, que é a principal marca desses 50 anos de história, não foi alcançada.

Contamos com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina – realizadora do evento junto com a Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná - e o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Também tivemos o esforço do Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Cultura, que se empenhou para liberar recursos para a realização do Festival; e ainda o apoio de lideranças políticas, empresas e de pessoas físicas.

Como foi divulgado no decorrer do ano, o FILO não pôde contar com importantes e históricos patrocinadores, como a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. O período eleitoral e a situação econômica do país, que se reflete no poder de investimento de empresas privadas, também dificultaram a captação de recursos.

A comissão organizadora do Festival, já com projeto aprovado pela Lei Rouanet, segue trabalhando junto aos parceiros institucionais, poder público, lideranças e patrocinadores para a realização do FILO em 2019.

Agradecemos aos nossos parceiros e artistas, que sempre colaboraram para a construção desta história. Em 2019, o FILO ocupará novamente teatros e ruas de Londrina, primando pela qualidade e diversidade que marcaram os últimos 50 anos de um dos maiores eventos das artes cênicas em toda a América.