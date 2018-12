Crianças gravam canções natalinas para Cantata do Sicoob

A pouco mais de 20 dias para o início das apresentações da Cantata Encanto de Natal do Sicoob Norte do Paraná, as 45 crianças que participam do projeto começam a viver experiências inéditas. Entre os dias 23 e 27 de novembro, eles participaram da gravação das 12 canções que serão apresentadas durante o espetáculo dos dias 18 e 19 de dezembro. A gravação das vozes e instrumentos é necessária para alcançar arranjos perfeitos para o público. Uma novidade na vida de cada um dos artistas estreantes.

Em ensaios regulares desde setembro deste ano, os cantores mirins são orientados pelo grupo Chorus que ensina técnica vocal, musicalização e ritmo, por exemplo. Mas a troca entre os profissionais e as crianças vai além desseaprendizado. A cada manhã de gravação, a molecada fazia fila para ganhar um beijo e um abraço de cada uma das musicistas. A cada afago, um sorriso satisfeito se abria nos rostinhos infantis que curtem cada um dos detalhes da nova experiência artística.

Cantata é destaque na campanha Londrinatal

A dedicação e o envolvimento dos 45 alunos da Escola Municipal Sebastião Feltrin, de Rolândia, e todo cuidado do Sicoob com os detalhes desse grandioso evento, são reconhecidospela programação oficial do Natal em Londrina. No anúncio da programação da campanha Londrinatal da Associação Industrial e Comercial de Londrina (Acil), a Cantata ganhou destaque especial.

De acordo com a Acil, o comércio de rua começa a funcionar em horário especial a partir de 5 de dezembro. Os shows da Cantata integram as atrações culturais da programação natalina que se iniciam em 6 de dezembroquando o Papai Noel fará uma carreata pela cidade e Calçadão.

A Cantata de Natal realizada pelo Sicoob Norte do Paraná promete encantar adultos e crianças com clássicos natalinosentoados desde as janelas de sua sede administrativa que irão ativar a memória afetiva do público esperado, mais de 5.000 pessoas.

Tatiane Salvatico/Asimp/Sicoob Norte do Paraná