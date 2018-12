Rolândia foi campeã da etapa do estadual de Karatê

No sábado, 24 de novembro, Rolândia sediou a 3º Etapa do Campeonato Paranaense de Karatê, no Complexo Esportivo Emílio Gomes. O evento reuniu mais de 200 atletas de todo o estado,48 karatecas de Rolândia.

O Prefeito Interino Roberto Negrão participou da cerimônia de abertura e prestigiou o evento. A organização foi da Academia Oriental de Rolândia, com apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Esportes.

A equipe de Rolândia, treinada pela Professora Vera Araújo, foi a grande campeã do certame com 12 ouros, sete pratas e cinco bronzes, no total 24 medalhas.

NCPMR