Tamarana: CCIR 2018 segue disponível para ser emitido

O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) referente ao exercício de 2018 continua disponível para ser emitido por proprietários, titulares de domínio ou possuidores de imóveis rurais.

O documento é gerado exclusivamente pela página eletrônica do Sistema Nacional de Cadastro Rural (sncr.serpro.gov.br) e só passa a ter validade após ser pago por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o CCIR é uma espécie de “carteira de identidade” do imóvel e comprova a regularidade do bem junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural.

Ainda conforme o Incra, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural é imprescindível para procedimentos como partilha de bens e obtenção de financiamentos em bancos ou agentes financeiros. Além da emissão anual, ele tem de ser renovado sempre que houver alteração em informações como o tipo de exploração realizada no local.

O Setor de Produtor Rural da Secretaria municipal de Agricultura está à disposição para prestar auxílio aos agricultores de Tamarana em relação ao CCIR 2018. A unidade – localizada na Rua Albino Lovo, 85, Centro – atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone é o 3398-1972.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT