Psicanalista Maria Orlandi lança livro em Londrina que trata dos conceitos relativos à formação da personalidade sob uma perspectiva multidisciplinar

A psicanalista e doutora em psicologia Maria Aparecida Bernardes Orlandi estará em Londrina na próxima sexta-feira, dia 07 de dezembro, para fazer o lançamento do livro “A Arquitetura da Personalidade”, obra de sua autoria que discute o aguardado diálogo entre a psicologia e a biologia, propondo uma nova concepção da personalidade do homem.

A cerimônia de lançamento será às 18h15, na Faculdade Teológica Sul Americana (Rua Martinho Luthero, 177) e contará com a presença de professores, estudantes e pós-graduados do Instituto da Família. Maria Orlandi foi aluna do Curso de Capacitação: Neurociências Relacional e Psicoterapias, pelo Instituto da Família – FTSA. Os interessados devem confirmar presença através no email ifamilia@ftsa.edu.br até o dia 05 de dezembro.

Na ocasião, a escritora e o autor do prefácio, Marcos Liboni, médico psiquiatra, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e professor no Instituto da Família – FTSA, farão a apresentação do livro. A obra aborda conceitos amplos, complexos, mas práticos que combinam as diversas áreas do conhecimento como psicologia, psicanálise, filosofia, biologia, medicina e física.

“Ao ler as páginas desta instigante obra, somos expostos à combinação de conceitos de diversas áreas do conhecimento da psicologia, da psicanálise, da filosofia, da biologia, da medicina e também da física, de forma a construirmos, como a autora sustenta de modo brilhante, uma visão bastante ampla da formação e do desenvolvimento da personalidade do ser humano, do normal ao patológico”, cita o Dr. Marcos Liboni no prefácio do livro.

“Ter em mãos uma obra que aborda o tão almejado diálogo entre a biologia, a psicologia, com pitadas das ciências básicas, como a física sob a ótica do pensamento complexo, é uma alegria, porque vemos barreiras conceituais - como a imiscibilidade dos conhecimentos da medicina com a psicanálise - ruírem”, argumenta o médico psiquiatra Marcos Liboni.

A autora Maria Orlandi, que faz o mesmo lançamento no dia 14 de dezembro na cidade de Campinas, fala sobre a sua obra, “A Arquitetura da Personalidade”.

Como surgiu a ideia de escrever o livro?

O livro nasceu da necessidade da demanda da clínica, onde clientes e alunos pediam por um livro que juntasse múltiplos conceitos em só lugar e que desse sentido a eles sobre a dinâmica da personalidade. A publicação trata de conceitos relativos à formação da personalidade – organismo, sujeito, eu, indivíduo - sob a perspectiva multidisciplinar. Traz um corpus de conhecimento para profissionais de todas as áreas – humanas, psíquica e médica – além de focar no indivíduo que busca o autoconhecimento. Emoções, afetos, cérebro, mente e comportamento são temas centrais na construção da arquitetura da personalidade, cujos elementos são descritos de forma clara e objetiva no livro. O grande mérito do livro é justamente fazer o link de conceitos de áreas do conhecimento que se apresentam distantes entre si, mas que têm muito a contribuir para o conhecimento sobre a formação do indivíduo. O livro é resultado de trabalhos clínicos e programas focando o trauma infantil no Brasil (São Paulo) e trauma de guerra no trabalho com veteranos nos EUA (Tampa). Os conceitos fluíram da busca por respostas práticas aos problemas apresentados pelos clientes de ambos programas ao longo de dois anos.

A quem ele é dirigido?

O livro é dirigido a qualquer um que busque o autoconhecimento e ao profissional de qualquer área que necessite dar respostas aos indivíduos objetos de seu trabalho.

Qual a sua expectativa para o lançamento em Londrina?

Londrina tem vários apelos afetivos para que o lançamento do livro ocorra nesta cidade: a conclusão do livro coincidiu com o curso de pós-graduação em Capacitação em Neurociência Relacional e Psicoterapias pelo Instituto da Familia – FTSA e o contato com o professor Marcos Liboni, que me inspirou a estender no livro a abordagem de alguns aspectos patológicos da personalidade. Em Londrina também conheci profissionais que cuidam de forma humanizada de seus pacientes/clientes e que me sensibilizaram para este aspecto essencial do trabalho com o indivíduo. A característica de Londrina ser uma cidade universitária também teve o apelo de focar nesta população que busca sempre conhecimentos diversificados que podem facilitar seu desempenho acadêmico.