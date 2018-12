Nova geração do PSDB prepara superação e reconstrução

Jovens lideranças do PSDB-PR têm se reunido com frequência para tratar sobre o futuro do partido no Estado. Sob o comando do prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, e do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, participam do grupo os deputados estaduais Paulo Litro e Evandro Junior, Luiz Hauly Filho, Phelipe Mansur, entre outros líderes da nova geração tucana.

O grupo trabalha para assumir o comando do PSDB no Estado e está alinhado com os governadores eleitos João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS). “Estamos unindo prefeitos e lideranças do partido no Estado para um renascimento do PSDB, com uma nova plataforma e almejando voos mais altos. Queremos começar vida nova, arregimentando lideranças em um projeto estadual, passando pela eleição de novos prefeitos”, declara o prefeito Marcelo Rangel.

Para ele, o PSDB continua um partido grande, mas precisa “ser reordenado, trazendo novas propostas que foram defendidas na eleição de João Doria e Bolsonaro”. “O partido precisa de novos ares e este grupo que se formou pretende fazer isso”, concluiu Rangel.

A eleição para o diretório estadual do PSDB acontece no início do ano que vem e deve travar uma batalha pelo comando do partido entre a velha guarda, comandada pelo ex-governador Beto Richa e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, e a nova geração, liderada por Marcelo Rangel e Eduardo Pimentel.

A disputa também é nacional, entre Geraldo Alckmin e Doria.

