Alunos da escola pública de Londrina viajam a Curitiba

Passeio inclui ida até Morretes e visita aos principais pontos turísticos da capital

Para encerrar o ano letivo com muito aprendizado e uma atividade diferenciada, a Escola Municipal Professora Maria Tereza Meleiro Amâncio vai levar seus alunos do 5º ano para conhecerem a capital paranaense, Curitiba. A saída para a viagem está marcada para esta quinta-feira (6), às 22h30, em frente à sede da unidade escolar, que fica na Rua Midori Koga, 486, Jardim Santa Rita VI, região norte da cidade.

Ao todo, 29 crianças de quatro turmas de 5º ano vão viajar junto com 11 adultos, que são professores, auxiliares de supervisão, supervisores, diretora e pais dos alunos. Juntos, eles conhecerão os pontos turísticos de Curitiba, como a Ópera de Arame, a Pedreira Paulo Leminski, o Jardim Botânico, entre outros.

No cronograma da viagem está previsto que no primeiro dia, assim que chegarem na capital, os turistas mirins vão até o hotel, onde tomam um café da manhã e na sequência seguirão para o embarque no Trem da Serra do Mar Paranaense rumo à Morretes. Durante o caminho, os alunos terão um guia que mostrará as belezas e a importância da preservação da maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil.



Eles percorrerão o caminho pelos trilhos emoldurados por rios, cascatas e canyons, passarão por pontes e túneis e verão construções históricas de Morretes e Antonina. Próximo ao meio-dia, almoçarão em Morretes e poderão conhecer as cidadezinhas de todo o trajeto que liga Morretes de volta a Curitiba. O caminho de volta será com um ônibus, onde o guia apresentará na prática todo o conteúdo ensinado na disciplina de história e geografia durante este ano letivo.

À noite, as crianças e os adultos vão conhecer o centro de Curitiba e poderão assistir ao tradicional coral de natal apresentado pelos alunos das escolas públicas da capital e integrantes de instituições de acolhimento apoiadas pelo Bradesco, que é o organizador da atividade no Palácio Avenida.

No dia seguinte, todos passearão pelos pontos históricos e turísticos de Curitiba, incluindo os Parque Tingui e Tanguá, Bosque do Papa João Paulo II, Bosque Zaninelli da Universidade Livre do Meio Ambiente e outros. Todos almoçarão no tradicional bairro formado pelos imigrantes italianos, o Santa Felicidade. O passeio deste dia encerrará com a visita ao Jardim Zoológico, que conta com mais de 1,5 mil animais, entre diversas espécies ameaçadas de extinção e que atualmente participam de programas de reprodução. O retorno para Londrina está previsto para as 18 horas.

A iniciativa deste passeio surgiu há 10 anos, com a geógrafa e regente de biblioteca, Claudia Fabiane Britto. Por ter uma formação superior que implica em muitas atividades de campo, Claudia acredita que este é um momento rico de aprendizagem para os alunos e até mesmo para os adultos que viajam juntos, visto que muitos não conhecem Curitiba e outros visitarão pela primeira vez vários pontos históricos e turísticos.

“Nos primeiros anos de viagem visitavámos só Curitiba, mas agora vamos a Antonina e Morretes também. O guia vai junto durante todo o trajeto e é um momento que as crianças vêem na prática, o que aprenderam em sala de aula. Elas estão super ansiosas para que o dia chegue logo”, contou a organizadora da ação.

O custo da passagem, hospedagem, passeios e refeições é parcelado pelos pais e responsáveis durante o ano inteiro, não ocasionando despesas adicionais à Prefeitura de Londrina.

