Prefeitura publica edital para aquisição de showcase sobre Londrina

O material irá incluir dados e imagens da cidade; edital completo está disponível no Portal da Prefeitura, www.londrina.pr.gov.br

Na última sexta-feira (30), a Prefeitura de Londrina publicou o edital referente ao processo de licitação para criação completa de um showcase setorial de Londrina. O material terá formato de livro, com cerca de cem páginas, e irá compilar os principais dados e informações do município. O showcase será utilizado para demonstrar as potencialidades de Londrina, contribuindo com a atração de investimentos, negócios, eventos e visitantes para a cidade. O edital completo nº 264/2018 está disponível na página de Licitações do Portal da Prefeitura de Londrina, e pode ser acessado através do link www.londrina.pr.gov.br .

Por meio desse processo, o Município irá contratar a empresa que será responsável por elaborar o showcase, com valor máximo estimado de R$43.750,00. A licitação, na modalidade pregão, atende a uma solicitação do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

Dentre outras estipulações, o edital prevê que o produto contenha 40 fotos dos principais pontos turísticos, e 40 fotos de áreas estratégicas da cidade, como o centro cívico, aeroporto, Lago Igapó, eventos, entre outros. Além do livro, o material também será disponibilizado em uma versão eletrônica.

Uma comissão de servidores fará o acompanhamento do contrato com a empresa vencedora do certame. A diretora de Turismo da Codel, Maitê Morgana Uhlmann, integra o grupo e explicou que, diferentemente de outras cidades que utilizam o material apenas com foco no turismo, Londrina pretende ampliar esse alcance. “Várias cidades já utilizaram essa estratégia, mas com viés turístico. E nós vamos utilizar com um viés desenvolvimentista, mais abrangente, buscando mais eficiência no processo de venda e divulgação da cidade. O que queremos é ampliar esse conceito, incluindo as áreas de desenvolvimento e inovação”, detalhou.

Para a diretora de Turismo, a ferramenta irá atender às necessidades não só da Codel, mas também de outras secretarias e órgãos municipais. “A nossa motivação é levar esse showcase aos londrinenses, empresários, imprensa e também aos investidores, pessoas que queiram fazer eventos, negócios ou montar suas empresas em Londrina. O objetivo do material é evidenciar os pontos positivos que a cidade tem, porque ela é competitiva, além de mostrar o que nos faz melhores”, citou.

Sobre o processo

O certame é exclusivo para licitantes enquadrados como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. Os interessados devem entregar dois envelopes, contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação, até o dia 17 de dezembro. Os envelopes devem ser entregues na Sala de Licitação da Secretaria Municipal de Gestão Pública, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635, piso térreo.

Será considerado vencedor aquele que apresentar proposta com o menor preço do item, desde que atenda todas as especificações e condições estabelecidas pelo edital. Findo o prazo de recursos, após a homologação do certame, ocorre a assinatura do contrato. O showcase deverá ser entregue em mídia compatível em até 90 dias após o recebimento da ordem de serviço.

Juliana Gonçalves/NCPML